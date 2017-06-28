Altın tahvili Ziraat’ten satılacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yastık altı altını ekonomiye kazandıracak ve vatandaşa ek getiri sunacak 'altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına' ilişkin teknik altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Söz konusu yeni yatırım araçlarını bu yıl içinde satışa sunacağız" dedi. Şimşek, Hazine Müsteşarlığı'nın yeni yatırım araçlarına erişimini kolaylaştırabilmek amacıyla, şube ağını da dikkate alarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını ilk etapta Ziraat Bankası aracılığıyla satışa sunacağını bildirdi. Şimşek, sistemin işleyişini şöyle anlattı: "Devletten altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası almak isteyen vatandaş, evinde, kasasında atıl duran altınları, önceden duyurulacak Ziraat Bankası şubelerine belirli günlerde getirerek teslim edecek ve daha sonra Hazine Müsteşarlığı vatandaşın Ziraat Bankası'ndaki hesabına altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını yatıracak. Ara dönemde yatırımcılara TL olarak verilecek ek getiriler, Ziraat Bankası'nda vatandaş adına açılan hesaplara otomatik olarak aktarılacak. Vade sonunda ise talep etmesi durumunda Darphane tarafından basılan çeyrek altınlar vatandaşa teslim edilecek."





Şimşek, söz konusu yatırım araçları hakkında çok geniş kapsamlı bir tanıtım kampanyası düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.



İSTEDİĞİ ZAMAN SATACAK

Şimşek, vatandaşın istemesi halinde vade sonunu beklemeden hesabındaki altın tahvilini veya altına dayalı kira sertifikasını Ziraat Bankası'na geri satabileceğini kaydetti.

Şimşek, "Vatandaşımız evinde sakladığı altınları ihtiyacı olduğunda nasıl ki kuyumculara satabiliyorlarsa, hesabındaki altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikasını da istediği zaman Ziraat Bankası'na satarak parasını TL olarak alabilecek" ifadelerini kullandı.

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