Doğu’da ‘kentsel diriliş’ hamlesi

Terör eylemleri sonucunda yaklaşık 70 bin hanenin zarar gördüğü Şırnak, Hakkâri, Mardin ve Diyarbakır illerinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bin 600 km'lik altyapı ve yaklaşık 30 bin konut inşa ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre sene sonuna kadar zarar gören bölgelerin imarı ve ihyası gerçekleştirilerek hak sahiplerine konutların verilmesi hedefleniyor. Bölgede terör nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara da şu ana kadar yaklaşık 500 milyon TL eşya ve kira yardımı yapıldı.



YENİ PROJELER GELİYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da PKK'nın terör faaliyetleri sonucu yaklaşık 70 bin ev hasar gördü. Bölücü örgüte yönelik hendek operasyonlarının başarıyla tamamlanıp şehirlerin teröristlerden temizlenmesi sonrasında bölgede şehirleri ihya etme çalışmaları son hız devam ediyor.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de hasar gören evler bölgenin geleneksel dokusuna uygun olarak yeniden yapılıyor, şehirler yeni projelerle adeta diriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre söz konusu şehirlerde yapılan konut ve altyapı çalışmalarının 2017 sonunda büyük oranda tamamlanması bekleniyor.



MODERN ALTYAPI

Terör mağduru şehirlerde inşa edilen yeni konutların yanı sıra sözkonusu şehirlerin altyapıları da yenileniyor.

Bu kapsamda Şırnak, Hakkâri, Mardin ve Diyarbakır'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 1600 km'lik yeni içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu iletim ve şebeke hattının inşaatı da devam ediyor.



10 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Şırnak ili, Merkez, Cizre, Silopi ve İdil'de yapılanlar:

Vatandaşlara eşya yardımı ve kira yardımı için toplam 294.548.576 TL nakdi yardım ve ödeme yapıldı.

Hak sahipleri için toplam 10.815 adet konut inşa ediliyor.

Hakkari ili, Yüksekova ilçesi:

Vatandaşlara eşya yardımı, ve kira yardımı için toplam 42.204.908 TL nakdi yardım ve ödeme yapıldı.

Hak sahipleri için toplam 3 bin 630 adet konut inşa ediliyor.

Mardin ili, Nusaybin ilçesi:

Vatandaşlara eşya yardımı ve kira yardımı için toplam 20.978.285 TL nakdi yardım ve ödeme yapıldı

Hak sahipleri için toplam 4 bin 657 adet konut inşa ediliyor.



EŞYA VE KİRA YARDIMI 500 MİLYON TL'Yİ BULDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre evleri terörden zarar gören vatandaşlara şu ana kadar eşya yardımı, kira yardımı ve kamulaştırma için toplam ödenen miktar yaklaşık 500 milyon TL oldu. Yapımı devam eden yaklaşık 30 bin konutun da sene sonuna kadar büyük oranda tamamlanması planlanıyor. İşte il il bölgede yapılan hizmetler:



Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Suriçi Bölgesi:

Mardin Kapı ve Dağ Kapı arasında 1856 metre uzunluğundaki yol tamamlandı.

Dicle Vadisi rekreasyon alanı projesi başladı. (1.Etabı bitti)

Vatandaşlara yardım ve kamulaştırma için toplam 128.987.037 TL nakdi yardım ve ödeme yapıldı.

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