Nitelikli sermaye Türkiye’ye akacak

Hükümet güvenilir liman arayan sermayeyi Türkiye'ye çekmek için tüm imkânları seferber ederken geçen hafta yaşama geçirilen üretim paketiyle de yeni bir sayfa açıldı. Paketin vergi ayağındaki 10 önemli hamleyle nitelikli sermaye ve işgücünün yeni adresi Türkiye olacak.

Uluslararası şirketler, vergi idaresi ile imzalanacak 5 yıllık anlaşmalarla kendilerini güvende hissedecek, bölgesel merkezlerini Türkiye'de kurarken vergi ödemeyecek. Yatırım mallarından fabrika inşaatına, sermaye şirketlerinin pay devrinden yurtdışında hizmete kadar birçok alanda yeni teşvikler devreye girerken, vergi muafiyeti küresel yatırımcıyı rahatlatacak.



10 ÖNEMLİ HAMLE

Buna göre, vergi idaresi uluslararası şirketlerle 5 yıla kadar anlaşma yapabilecek. Şirket kuruluşunda mükellefiyet belgeleri elektronik ortamda verilecek. Finansal kiralama konusu malların temininde tapu dışında hiçbir harç alınmayacak. Yapişlet- devret sistemi KVD ve kurumlar vergisinden istisna olacak. Bölgesel yönetim merkezini Türkiye'de kuran uluslararası şirketler kurumlar vergisi ödemeyecek. Şirket kuruluşlarının maliyeti bin liradan 300 liraya düşecek. Veri analizi, mesleki eğitim alanlarında yurtdışında hizmet veren şirketler vergiden muaf olacak.

Yatırım malları, fabrika inşası, yurtdışında pazarlama, sermaye şirketleri pay devirleri, finansman şirketlerinin kredi sözleşmelerinden damga vergisi alınmayacak. Tahkim yargılamalarında harç verilmeyecek. Finansal enstrümanlar vergi yasaları karşısında aynı duruma getirilecek.



40 MADDELİK YOL HARİTASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 40 maddelik 180 günlük eylem planı ile üretim paketinin vergi ayağının ekonomiye katkılarının ayrıntılarını SABAH'a anlattı.

Eylem planını Başbakanlık'a sunduklarını belirten Ağbal, "Planda 180 günde başlayıp bitireceğimiz, sonuçlarını alacağımız konulara odaklandık.

Burada iki başlık yer alıyor. Vergi uygulamaları ve taşınmaz yönetimi.

Burada da mükellef haklarını güçlendiren, vergiye uyumu kolaylaştırıp, basitleştiren bir çalışma var" diye konuştu. Bakan Ağbal, üretim paketinin nitelikli sermayeyi Türkiye'ye çekeceğini sözlerine ekledi.



İHALE SİSTEMİ MASADA

Askerlerin özel şirket yemeklerinden zehirlenmesinin ardından hükümet ihale mevzuatını masaya yatırıyor. Bakan Ağbal, bu konuda bakanlıkların taleplerine dikkat çekerek, "Fiyatla kalite ve işin sürdürülebilirliği, ürünün dayanıklılığı gibi parametreler dikkate alınmak durumunda. Kaygıları gidermek için uygulamaları gözden geçireceğiz. Düzenleme gerekiyorsa yapacağız" dedi.



SÜRE UZATIMI OLMAYACAK

Bakan Ağbal, vergi alacağı yapılandırılmasına başvuru süresinin 30 Haziran'da bittiğini belirterek, "Vatandaşlarımız bu son ve büyük fırsattan yararlansın. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak" dedi. Bakan Ağbal, 5.6 milyar TL'lik alacağın yeniden yapılandırıldığını, son 3 günde rakamın artmasını beklediklerini kaydetti. Ağbal, Varlık Barışı uygulamasının da 30 Haziran'da biteceğini anımsattı.

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