Et fiyatları düşecek! Resmen yürürlükte…

Enflasyonu şişiren ve vatandaşın cebini yakan gıda fiyatlarını baskılamak için ithalat silahını öne süren Gıda Bakanlığı; canlı hayvan, et ve bazı tahıl ürünlerine uygulanan gümrük vergisini düşürdü.



Resmi gazete'de yayımlanan indirimlerle birlikte büyükbaş hayvan ithalatında vergi oranları yüzde 100'lü seviyelerden yüzde 26'ya, karkas ette ise yüzde 40'a düşürüldü. Buğday, mahlut, kızıl buğday, arpa, Malta, Mısır gibi tarım ürünlerinde de gümrük vergisi oranı yüzde 130'lardan 25-45 aralığına indirildi. Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Tarık Tezel, hayvan yeminin yüzde 45-60'ının ithal ürünlerden karşılandığını belirterek, "İndirim et ve süt fiyatlarına düşüş olarak yansır" dedi.





"Et ithalatında üretici mağduriyetine asla müsaade edilmeyecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Hiçbir üreticimizin endişe etmesine gerek yok. Kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı, Bakanlığımızın yetkisi ve kontrolü çerçevesinde yürütülecek." ifadesini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yazılı açıklamasında, kesimlik hayvan ve karkas eti ile bazı tarım ürünleri ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının önceki gün yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bu karar sonrasında, üreticileri endişeye sevk edici bazı spekülatif değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi.

Hiçbir üreticinin, yetiştiricinin endişe etmesine gerek olmadığının altını çizen Çelik, kesimlik hayvan ve karkas et ithalatının, söz konusu Bakanlar Kurulu kararı öncesinde olduğu gibi Bakanlığın yetkisi ve kontrolü çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

Çelik, yerli üretimin daralmasına sebep olacak ithalat uygulamalarına kesinlikle izin verilmeyeceğine işaret ederek, "İthalat kaynaklı fiyat oluşumlarında, yurt içi üretim maliyetleri dikkate alınacak ve üretici mağduriyetlerine asla müsaade edilmeyecektir. Üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz rahat olsunlar; üretmeye, ağıllarını, ahırlarını doldurmaya devam etsinler. Üreticilerimizi korumaya da spekülatörlerle mücadele etmeye de aralıksız devam edeceğiz. Nihai hedefimiz, ülkemizin, coğrafyamızın hayvan varlığını artırarak, kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesidir." değerlendirmesinde bulundu.