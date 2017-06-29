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, 'da 400 bin aracını geri çağırıyor!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 23:01 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 01:58
Ford, Kuzey Amerika'da 400 bin aracını geri çağırıyor!

ABD'li otomotiv devi , 'daki 400 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014 - Haziran 2017 arasında üretilen "" model kamyonet ve otobüslerdeki teknik bir sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.

Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.

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Ford, Kuzey Amerika'da 400 bin aracını geri çağırıyor!
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