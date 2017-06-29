OSTİM gözünü yerli otoya dikti

OSTİM esnafı OSB'deki 5 bini aşkın işletmesinde yerli oto
mobilin yedek parçalarını karşılamak için harekete geçti. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin yerli otomobilin Ar-Ge çalışmalarıyla yedek parça ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte olduğunu belirterek, "Ankara, yerli otomobili üretecek 'babayiğit'e, Ar-Ge çalışmaları yapacak, beyin ve yedek parçayı üretecek tedarikçi olmaya hazır" dedi.
YERLİ OTOMOBİL HAYAL DEĞİL
Yerli otomobil için görev paylaşımı yapılabileceğini ve Ankara'nın önemli bir rol oynayabileceğini belirten Baran, "Bugün ülkemiz, gerekli konsorsiyumu oluşturabilecek, pazar araştırması yapacak, doğru konsepti belirleyebilecek, özgün tasarımını geliştirebilecek, marka oluşturabilecek, pazarlamasını başarı ile gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahiptir" ifadelerini kullandı. Yerli otomobilin ekonomideki dönüşümün simgesi olabileceğine dikkat çeken Baran, "Ankara bu iş için biçilmiş kaftandır. OSTİM OSB'deki 5 bini aşkın işletmemiz tüm ülkeye hatta Ortadoğu'ya rüşdünü ispatlamış durumdadır. Yerli uçağa malzeme üreten göz bebeğimiz OSTİM yerli otomobilin ihtiyacı olan yedek parçaları üretir" dedi.