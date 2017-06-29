Siber saldırı dünyayı sarmaladı

Geçtiğimiz günlerde 200 bin bilgisayarı etkileyen fidye yazılımı kabusu yeni bir siber saldırıyla tekrar gündeme geldi. Mayısta 150 ülkeyi etkileyen "WannaCry (Ağlamak İstiyorum)" yazılımıyla aynı yöntemi izleyen "Petra" virüs yazılımı tarafından yapılan saldırıdan binlerce bilgisayar etkilenirken, saldırıya neden olan yazılımın Avrupa'da bazı ülkeler ile ABD'de de yayıldığı ve bazı önemli şirketlerin bilgisayarlarını ele geçirdiği belirtiliyor. Gelen bilgilere göre saldırı en çok Rusya ve Ukrayna'yı etkiledi. Ham petrol üreticisi Rus Rosneft sistemlerinde "ciddi aksamalar" meydana geldiğini ancak petrol üretiminin zarar görmediğini açıkladı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Pavlo Rozenko, devlet bilgisayar şebekesinin çöktüğünü, merkez bankasının da bankalar ve enerji dağıtım şirketi gibi kurumlarda işlemlerin aksadığı bilgisini verdiğini söyledi.



TÜRKİYE'YE GÜVENLİK UYARISI

Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu (USGF) saldırılara karşı Türkiye'ye kritik bir uyarı yaptı. Federasyon, "Mesainin başlaması ile virüsün yayılmaya başlayacağını öngörüyoruz. Mail kutularına gelen maillere dikkat etmek gerekiyor. Bununla beraber virüsün etkisi altına aldığı Windows işletim sistemi de güncelleştirme yayınlamış durumda, bu güncelleştirmeyi de muhakkak yapmanız gerekmektedir" uyarılarında bulundu.



FRANSA'DAN SORUŞTURMA

Par is Başsavcılığı, şirketlerin "Petya" veya "Petrwrap" adı verilen virüs yazılımından etkilenmesi üzerine soruşturma açtı. Soruşturmanın, "Fransa'daki bilgisayarlara dolandırıcılık amacıyla girilmesi", "bilgisayarların veri işleme sistemlerinin engellenmesi" ve "zorla para alma" gibi konularda açıldığı bildirildi.