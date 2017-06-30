30 Haziran 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Dün 140,5 lira ile 141,5 lira arasındaki dar bant içinde işlem gören gram altın, günü önceki kapanışının hemen üzerinde, 141,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın altının ons fiyatındaki yatay seyre paralel 141 lira seviyelerinde dengelendi. En düşük 140,9, en yüksek 141,5 lirayı gören gram altın, saat 10.00 itibarıyla 141,1 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 943 liradan satılıyor.

YATIRIMCISINA KAZANDIRIYOR

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.244 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, 2017 yılına 130 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının, yılın ilk yarısında yatırımcısına yaklaşık yüzde 8 kazandırdığına dikkati çekerek, yükseliş eğiliminin yılın ikinci yarısında da devam edebileceğini tahmin etti.

Kısa vadede altının ons fiyatında düşüşler görülebileceğini aktaran Memiş, teknik açıdan sırasıyla 1.240, 1.235 ve 1.230 dolar seviyelerinin test edilebileceğini dile getirdi. Memiş, altının gram fiyatının ise 140,20-141,70 lira bandında işlemler gerçekleştirmesini beklediğini kaydederek, ABD'deki yoğun veri akışının izleneceğini ifade etti