Ruslar’dan muhteşem dönüş

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BUGÜN NELER OLDU

2015'te Rusya'nın yaşadığı ekonomik kriz, ardından da Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle son iki yıldır kayıp veren Rus pazarı 2017'ye muhteşem bir dönüş yaptı. İki ülke liderinin sağduyulu adımlarıyla gelişen ilişkiler ve toparlanan Rusya ekonomisi, Rus turist sayısında adeta patlama yarattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre Rusya'dan gelen turist sayısı mayıs ayında bir önceki yıla oranla yüzde bin 383 yani yaklaşık 15 kat artarak 608 bin 472'ye ulaştı.Bu yılın mayıs ayında, 2015 yılının aynı dönemindeki Rus turist sayısının da yüzde 21 üstüne çıkıldı. Bu yılın ilk 5 ayında da Rus turist sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 571 artarak 928 bin 376'ya yükselerek, 2015'in ilk 5 ayındaki 801 binlik Rus turist sayısı da geçildi.Rusya'dan yoğun bir talep olduğunu belirten turizmciler, bunu karşılayacak uçak bulmakta sıkıntı çekildiğini aktardı. Uçak krizinin çözülmesi halinde 2014 rakamlarının da aşılacağı vurgulanıyor.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2017'de Türkiye'nin en iyi pazarları arasında Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Ukrayna'nın olduğunu belirterek, "Rusya'dan beklentilerimizin üzerinde bir talep var. Bu yıl 2015 rakamlarını aşacağını düşünüyoruz. Hatta bu tempoda devam ederse Rus turistte rekor kırdığımız 2014 rakamlarının da yakalanacağını düşünüyoruz" dedi. Rusya'dan 2014 Mayıs'ta 694 bin 886, yıl genelinde ise 4 milyon 479 bin 49 kişi gelmişti.Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar da Rusya'dan yoğun bir talep olduğunu, buna uçak yetiştiremediklerini kaydetti. Koçkar, "Uçak sorununu aşarsak Rusya'dan gelen turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırabiliriz" diye konuştu. Bu yıl Ukrayna'dan da büyük talep olduğunun altını çizen Koçkar, pazarda yüzde 40 büyüdüklerini aktardı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre mayıs ayında ülkemize giriş yapan yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 artarak 2 milyon 889 bin 873 kişi oldu. İlk 5 ayda ise turist sayısı yüzde 5.6 artarak 8 milyon 762 bine ulaştı. Rus turistlerin, geçen yılın mayıs ayında yüzde 1.65 olan payı, bu yıl yüzde 21.06'ya fırlayarak, 2014'teki yüzde 13.17'nin de üstüne çıktı. Ruslar'ı yüzde 10.2 ile Almanlar, yüzde 8.2 pay ile Gürcüler takip etti. İlk 5 ayda da turistlerin yüzde 10.6'sını Ruslar oluşturdu.TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Avrupa pazarında yaşanan gerilemenin durması halinde toplam turist sayısında 2015 rakamlarının yakalanabileceğinin altını çizdi. Avrupa'da son dakika satışlarında artış olduğunu anlatan Ayık, "Avrupa'da okullar tatil dönemine girdi. Hâlâ tatil satın almamış ciddi bir nüfus var. İspanya, Yunanistan gibi destinasyonlar kapasitelerini doldurdu. Bunlar için en iyi alternatif Türkiye" dedi. Almanya'da yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla 250 bin kişi kaybedildiğini anlatan Ayık, bunun son dakika satışlarıyla telafi edilebileceğinin altını çizdi.