1 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,80, lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 140,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 140,80 liradan, 926 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 942 liradan, 128 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132 liradan, 905 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 924 liradan, 452 liradan alınan Yarım Ziynet 462 liradan, 226 liradan alınan Çeyrek Ziynet 231 liradan satıldı.

BU HAFTA BORSA VE DÖVİZ KAZANDIRDI

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,80 ve avro yüzde 2,55 kazandırırken, altın ise yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.990,50, en düşük ise 99.418,58 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,80'lik artışla 100.440,39 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,78 azalarak 140,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,84 düşüşle 942,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 233,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 231,00 liraya düştü.

Bu hafta avro yüzde 2,55 değer kazanarak 4,0210 liraya, ABD doları da yüzde 0,26'lık yükselişle 3,5170 liraya yükseldi.

Bu hafta, Bireysel emeklilik fonları değişim göstermezken, yatırım fonları yüzde 0,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,22 arasında gerçekleşti.