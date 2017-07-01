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lı ünlü kebapçıya şok!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 1.7.2017 14:31 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 14:43
Adanalı ünlü kebapçıya şok!

"" olarak bilinen işletmeci ile bir şüpheli, "suç örgütüne üye" oldukları iddiasıyla tutuklandı.

'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan "" olarak bilinen işletmeci ile bir şüpheli cezaevine gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca "Suç örgütlerinin işlerini takip etme, haber ve bilgi aktarma, bazı kamu görevlilerine menfaat sağlama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kebapçı Celal A. ile E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye oldukları" iddiasıyla tutuklandı.

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Adanalı ünlü kebapçıya şok!
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