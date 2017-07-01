FT: Turistler Türkiye’ye dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin turizmde yeniden atağa kalkması ekonomi gazetesi Financial Times'a haber oldu. "Turistler Türkiye'ye dönüyor" başlığıyla yayımlanan haberde "Ülkenin turizm sektörü son 18 ayda krizdeydi ama bu yıl ziyaretçilerin sayısında bir artış oldu" değerlendirmesine yer verildi. Gazete, "Hayati bir döviz ve istihdam kaynağı olan sektör, 18 aydır krizdeydi. Türkiye, en iyi performans gösteren yükselen piyasalardan biriydi ama siyasi belirsizlik ve terör saldırılarının karışımı, yatırımcı güvenini sarstı. Bu durum sektörde bir yavaşlamaya neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.