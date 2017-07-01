İşinizi kolaylaştıracağız

Başbakan Binali Yıldırım
, Macaristan
Başbakanı Viktor Orban
'a ikili ilişkilerin geliştirilmesi için vizelerin gevşetilmesi çağrısında bulunarak, "Vizeleri işadamlarından başlamak üzere biraz gevşetmemiz lazım. Sadece hava, kara yolunun, bağlantıların kolay olması yetmiyor, seyahati kolaylaştıracak tedbirler lazım" dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-Macaristan İş Konseyi'nce düzenlenen Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda konuşan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
HEDEFİN YARISINDAYIZ:
2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macaristan'a yaptığı ziyarette 5 milyar dolarlık hedef konmuştu ancak bugün bu hedefin yarısındayız. Daha fazla çalışmamız lazım, yapacak çok işimiz var. Bunun için her iki ülkede iklim, altyapı müsait. Bizim yöneticiler olarak yapmamız gereken, işinizi kolaylaştırmak, önünüzdeki engelleri kaldırmak. Ondan sonrası size kalmış. Biz ticareti yapacak değiliz. Ticaretin yapılması için hayatı size kolaylaştırmak bizim birinci derecedeki görevimiz.
VİZELERDE SIKINTI VAR:
Vizelerde sıkıntı var. Avrupa Birliği, Schengen rejimi, bunlar anlaşılabilir ama ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsak, mutlaka vize kolaylığını dikkate almamız lazım. Özellikle işadamlarının bugün en büyük ihtiyacı bu.
500'ÜN ÜZERİNDE YATIRIMCI:
Türkiye, Macaristan'da Türk yatırımcılar yavaş yavaş belirli alanlarda yatırım yapıyorlar. Özellikle lojistik, sanayi, hizmet sektörlerinde 100 milyon dolar civarında yatırım, 500'ün üzerinde yatırımcımız var. Türkiye'de 40 civarında Macar yatırımcının 20 milyon dolarlık yatırımı var. Bunların artması lazım. Ayrıca Macar-Türk yatırımcılar, üçüncü ülkelerde de birlikte iş yapabilirler. Afrika'da işadamlarımız için büyük potansiyel var.
ALMALARI ÇOĞALTALIM:
Bizde bir laf var, Macaristan'da herhalde aynısı söyleniyor. Cebimde çok alma var. Yani gelin devlet olarak özel sektör olarak el ele verelim, bu almaları daha da çoğaltalım.
GÜVENLİK VE İSTİKRARIN TEMİNATI
Türkiye ve Macaristan AB'de ve Balkanlar bölgesinde güvenlik ve istikrarın en önemli iki ülkesi. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan savaş ve karışıklıkların Avrupa'ya sirayet etmemesinin en önemli sebebi Türkiye'nin bu bölgede bu olayları kontrol ediyor olması ve mülteci akınını durdurmasıdır. Ancak bunu Avrupalı dostlarımızın çok iyi takdir ettiklerini söylemek mümkün değil. Türk işadamlarına seyahat kolaylığının sağlanması ve taşımacılığın biraz daha serbestleştirilmesi yönünde neler yapılabileceği konusunun görüşülmesinde mutabık kaldık. Macaristan ve Türkiye arasında ortak sınır olmasa bile Macaristan'ı komşu gibi görüyoruz. Coğrafi yakınlık ilişkilerin gelişmesinde büyük bir avantaj sağlıyor.
ORBAN: BÜYÜK BİR ATILIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İş Forumu'nda yaptığı konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Macarların lafı dolandırmadan konuşmayı seven insanlar olduğunu ifade eden Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013'te ortaya koyduğu, iki ülke arasında ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefinin maalesef başarıya ulaşamadığını, birçok nedeni olan bu durumdan ders çıkardıklarını söyledi. Orban, iki ülke arasındaki iş alanında büyük bir atılım için çalıştıklarını da kaydetti.
?EXİMBANKLAR GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, Macar Eximbank'ın Türkiye'ye yaklaşık 255 milyon dolarlık, Türk Eximbank'ın da Macaristan'a yaklaşık 750 milyon dolarlık kredi hacmi sunduğunu belirterek, "Akıl bize diyor ki 'Türkler ile Macarlar bir araya gelsin, Türk Eximbank ile Macar Eximbank'ı bir araya gelsin, Türk ve Macar sanayici ve yatırımcıları üçüncü ülkelerde yatırımda bulunacağı zaman bu projeleri desteklesin.' Bu anlamda zaten bir öngörüşme vardı, bunu somut bir anlaşmaya dönüştürüyoruz" dedi. Zeybekci, katıldığı bir televizyon programında Katar krizinde gıda sıkıntısını tespit ettiklerini belirterek, "İlk gün THY'nin beş kargo uçağı ile Katar'da idik. Bugün itibarıyla Katar'a 160 uçak seferi yapıldı. Bir gemi gitti, TIR'larla sefer yapıldı" dedi.