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3 Temmuz 2017 fiyatları | ve kaç para oldu?

Giriş Tarihi: 3.7.2017 16:00 Güncelleme Tarihi: 3.7.2017 16:20
3 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

fiyatları dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Yatırımcılarının merakla takip ettiği bugün kaç liradan satışa sunulacak? Peki ve fiyatları en son ne kadar oldu? ları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve . İşte 3 Temmuz 2017 altın fiyatları...

ın gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 140 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü 141,5-140,2 lira arasındaki dar bant içinde işlem gören , günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 gerileyişle 140,5 liradan tamamladı.

, yeni haftaya da düşüşle başladı ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 140 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da 230, da 938 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 1.236 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta kararsız hareketler sergileyen nın yeni haftaya değer kayıplarıyla başladığını belirterek, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın düşüşlerde etkili olduğunu kaydetti.

Altının gram fiyatının bu hafta 140 lira seviyesini aşağı yönlü kırabileceğine dikkati çeken Memiş, "Altının ons fiyatından ve dolar/TL'den olumsuz etkilenen gram altın 138 lira seviyesine gerileyebilir. Dolar/TL'de ve altının ons fiyatında düşüşler beklediğimizden, altının gram fiyatında kısa vadede görünümün negatif olduğunu öngörüyoruz" dedi.

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3 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?
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