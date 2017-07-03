Ağaoğlu'ndan Maslak 1453 açıklaması

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsünde, Ağaoğlu Maslak 1453'te ağaç katliamı yapıldığı ileri sürülmüştü. Ağaoğlu'ndan yapılan açıklamada Maslak 1453 ile Uniq AVM arasındaki 3. Kolordu Komutanlığı'na ait askeri arazinin bitişiğinde Süperateş Tuğla Fabrikası bulunduğu, bu görüntülerin de bu arazide yapılan hafriyat çalışmasına ait olduğu ifade edildi.

Ağaoğlu daire teslimlerini tamamladığı ve yaşamın başladığı Maslak 1453 ile hiçbir ilgisi olmadığının altı çizildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoyu izlediğini belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu; " Bazı zavallı insanlar var. Çevrecilik kisvesi altında etrafa küfür etmeyi marifet sanıyorlar. Görüntülerin Maslak 1453 ile ilgisi olmadığını bilmesine rağmen kasıtlı olarak yalan söylüyorlar. Yalanlarını çevreci hassasiyet görüntüsünün altında gizliyorlar. Samimi olarak çevreci duyarlılığa sahip insanları da sıkıntıya sokuyorlar. Bu zavallılar Maslak 1453'ün inşası sırasında da aynı yalanlarını sıralamışlardı. Projeye başladığımızda, daha önce döküm sahası ve atış poligonu olarak kullanılan arazide tek bir ağaç bile kesmediğimiz halde "300 bin ağaç kesildi" yalanını uydurdular. O zaman biz bunlara prim vermedik. Ama 5 bin daire sahibimizin yaptıkları yatırıma saldırmalarına sessiz kalamayız" dedi.

Ağaoğlu, Süperateş Tuğla fabrikasının 1950'den bu yana o bölgede faaliyette bulunduğunu anlattı