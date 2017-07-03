Bugün zam günü

BUGÜN NELER OLDU

Emeklilerin,memurların ve işçilerin beklediği gün geldi. Memur ve emeklilerin. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı, maaşlarda yapılacak artışı ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammının oranını, memurlar ve memur emeklileri de enflasyon farkının oranını öğrenecek. Kamu işçilerinin ise bugün imzası atılacak toplu sözleşme ile 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin maaş zamları açıklanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de o kadar zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyona göregöründü. Beklenti anketlerindeki yüzde 0.30'luk enflasyon tahmini gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammıolacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aylık ödeme günlerinde bu orana göre artırılmış maaşlarını ceplerine koyacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise Temmuz'daEnflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını gösterecek. İlk 6 aylık yüzde 6.48'lik enflasyon tahmini tutarsa,. Bu durumda memur emeklileri yüzde 4 zam + yüzde 3.48 enflasyon farkı alacak. Memur emeklileri, Temmuz maaşlarını bayram nedeniyle şimdiden cebine koydu. 3 Temmuz'da zam oranının belli olmasının ardından ay içerisinde çifte artışın getirdiği zam farkı ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını ayın 16'sı ile 28'i arasında alacak. Memurlara da zamlı maaşları 15 Temmuz'da ödenecek. Zam oranı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 827,62 liradanyükselecek. Taban maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 184 liradan, Bağ-Kur tarım emeklilerindeçıkacak.Yaklaşık200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmede de anlaşma sağlandı, 2017-2018 yılı maaş zamlarına ilişkin imza töreni bugün yapılıyor. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesiartış oranlarını kamuoyu ile paylaşacak. Toplu sözleşme görüşmelerindetalep ederken hükümetin teklifi iseoldu., bugün saat 11.00'de Başbakan Yıldırım başkanlığında Türk-İş Başkanı Ergun Atalay'ın da katılımıyla işçilerin toplu iş sözleşmesi imza törenini düzenleyeceklerini söyledi. Yaklaşık 1 buçuk aydır yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Müezzinoğlu, "İşçilerimizinsağlayabilmek adına onların taleplerini karşılamaya gayret ettik" dedi.