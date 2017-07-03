Küresel sağlık sigortası

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) tarihinde ilk defa Afrikalı bir genel müdür seçildi ve bu genel müdür görevine resmen bugün başladı. Etiyopya'nın eski Sağlık Bakanı olan Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan beklenti oldukça yüksek. Dünyada sağlık alanında büyük devrimler yapması bekleniyor. Dünyada toplamda 400 milyon insanın en temel sağlık hizmetlerinden yoksun olarak yaşadığını vurgulayan yeni genel müdür bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, 'evrensel sağlık sigortası' sistemini yürürlüğe sokmak istiyor. 'Herkes için sağlık' sloganı ile hareket eden Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Eğer sağlık yoksa hiçbir şey yoktur" diyor. 1948'de kurulan Dünya Sağlık Örgütü'nün o günden bu yana dünya genelinde erişimi sağlayamamasını eleştiren ve 'bunun bir mazereti olamaz' diyen Ghebreyesus, "Konuşmanın zamanı değil. Nasıl yapılacağını biliyoruz, birçok ülke halihazırda bunu gerçekleştirdi" yorumunu yaptı.Seçim kampanyasında beş önceliği olduğunu vurgulayan Adhanom'un en dikkati çeken vaatlerinden biri de WHO'da kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirmekti. Adhanom, ayrıca acil durumlarda ulusal ve yerel müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi, kadın çocuk ve gençlerin sağlık hizmeti almasının kolaylaştırılması, iklim ve çevre değişikliğinin sağlık alanındaki etkilerinin dikkate alınması ve DSÖ'nün daha etkin ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmasını öncelikleri arasında sayıyor.