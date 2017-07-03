Türk parası kıymetini koruma hakkında kararda değişiklikler yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla, kararın "Vadeli döviz alım satımına ilişkin düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası yetkilidir" şeklindeki 6. maddesinin 9 fıkrası, "Kaldıraç işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri Türkiye'de yerleşik kişilerce yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilir" şeklinde değiştirildi.

Kararın 7. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, standart ve standart dışı işlenmiş kıymetli madenlerin ihracatında, ilgililerin talebi halinde, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında karar ve tebliğ ile 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulan dahilde işleme rejimi kararı ve bunlara dayanılarak yapılan düzenlemeler kullanılabilecek.