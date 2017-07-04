200 bin işçiye müjde

Yaklaşık 200 bin kamu işçisi
ne verilecek zam oranı belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım
, 2017'de zam oranının ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay için yüzde 5 olacağını açıkladı. 2018'de de kamu işçisine yüzde 3.5+3.5 zam yapılacak. Maaşı 3 bin liranın altında olan kamu işçilerinin yeni maaşlarında bir defaya mahsus olmak üzere ek ödenekler olacak. Bir defaya mahsus olmak üzere kamu işçilerine yapılan ek ödenek yüzde 50 artırılarak 500 TL'den 750 liraya yükseltildi. Brüt 3 bin liranın altında maaş alan kamu işçilerine ise 90 lira ilave artış yapılacak. 2017 kamu toplu sözleşmesiyle birlikte memur ve işçi arasındaki taban ücreti de eşitlendi. Toplu sözleşme 2017-2018 yıllarını kapsayacak.
ENFLASYON FARKI ÖDENECEK
Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 2017-2018 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza törenine katılan Yıldırım, ilk ve ikinci yarıda gerçekleşen enflasyona göre ayarlama da yapılacağını belirterek, "Diyelim enflasyon bunun üzerinde çıktı, aradaki fark ödenecektir. Bunlar referans artış oranlarıdır" dedi.
TABAN ÜCRET EŞİTLENECEK
Yıldırım, toplu sözleşmeyle birlikte memur ve işçi arasındaki taban ücretin eşitleneceğini söyledi. Bir defaya mahsus olmak üzere kamu işçilerine yapılan ek ödeneğin yüzde 50 artırıldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilerimize 90 lira ilave artış sağlandı. Bu işçilerimize önce iyileştirme sonra zam yapılacak. Böylece düşük ücreti olan çalışanların imkânı artmış olacak. Kamu işçisinin en düşük maaşı memurunkinin altında olmayacak."
'YÜZDE 10 ALTINI BİZE VERİN'
Başbakan Binali Yıldırım'dan taşeron ve geçici işçilerin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılmasını beklediklerini aktaran Türk-İş Başkanı Ergün Atalay
, "Türk-İş yönetimi ve Kamu Koordinasyon Kurulu ile uzun süren pazarlıklar neticesinde arzu ettiğimiz bir şeyin altına imza atıyoruz. Taşeronlarla ilgili çalışmalarınızı biliyorum. Taşeronlardaki arkadaşlarımız devletin çatısı altında olsun. Aradaki alıcılara ne veriyorsanız, yüzde 10 altını bize verin. Bu taşeronla ilgili problemi çözersek siz de, biz de, ülke de rahatlar" dedi.
'MÜKEMMEL İYİNİN DÜŞMANIDIR'
Görüşmelerin ciddi bir anlayış içerisinde olgunlukla devam ettiğini anlatan Başbakan, "İşçi sendikalarımızın çalışanlar adına talepleri hükümetimizin ülkemizin imkânları nispetinde azami oranda karşılanmaya çalışılmıştır. Tabii ki mükemmel iyinin düşmanıdır, gönül ister ki her şeyin en fazlasını verelim. Ancak şunu hepimiz biliyoruz, bu ülke hepimizin, imkânları ve sorunları ile bir olacağız beraber olacağız" dedi.
'MUTLU OLACAKLARI BİR İMZA ATTIK'
Kamu çalışanı işçilerin sözleşme görüşmelerinin yaklaşık 1.5 aydır sürdüğünü belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
, önümüzdeki günlerde de Hak-İş Konfederasyonu ile imza atılacağını söyledi. Başbakan'a desteği için teşekkür eden Müezzinoğlu, "Çalışan kardeşlerimizin mutlu olacağı bir imza aşamasına geldik. Türk-İş çatısı altında 157 bin, Hak-İş çatısı altında olan 35 bin işçimiz için çerçeve sözleşmelerini imzalıyoruz" dedi.
EN DÜŞÜK MAAŞ 2 BİN 600 TL OLDU
2017 ve 2018 yıllarını kapsayan protokol kapsamında en düşük kamu işçisi aylığı 2 bin 600 liraya yükseldi. Yemek yardımı bedeli ise ilk yıl için günlük 1.5 lira artırılırken, ikinci yıl ise maaşlara yansıtılacak ücret zammı oranında artırılacak.
İmza törenine Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay katıldı.
2017 zam
7.5+5
2018 zam
3.5+3.5
En düşük maaş
2.600 TL
Ek ödenek % 50 arttı
750 TL
Kamuda çalışan işçilerin merakla beklenen zam oranları belli oldu. İşçiler, 2017'de ilk altı ay için yüzde 7.5, ikinci altı ay için ise yüzde 5 zam alacak. 2018'de ise kamu işçisinin alacağı zam oranı yüzde 3.5+3.5 olarak belirlendi.
Maaşı 3 bin liranın altında olan kamu işçisine bir defaya mahsus ek ödenek verilecek. Ek ödenek 750 TL'ye çıkarıldı. Brüt 3 bin TL altında maaş alan kamu işçisine de 90 lira ilave artış yapılacak.