Enflasyonda rota tek hane

BUGÜN NELER OLDU

Nisan ayında yüzde 11.87 ile yaklaşık 8.5 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonda, mayıs ayında başlayan düşüş haziranda hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haziranda, gıda, giyim ve ulaştırma fiyatlarındaki azalışın etkisiyle yüzde 0.27 gerileyerek 2016 yılının ağustos ayından bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 10.9 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Haziran ayında ana harcama grupları itibarıyla aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.06, ulaştırmada yüzde 0.84 düşüş gerçekleşti. Aylık en yüksek artış ise yüzde 1.05 ile eğitim grubunda gözlendi.Analistler, enflasyonun temmuz ayında da düşüşünü devam ettirebileceğini ve yıllık bazda tek haneye geri dönebileceğini tahmin ediyor. Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, enflasyonun gerilemesindeki ana etmenin gıda fiyatlarındaki düşüş olduğunu belirterek, temmuz ayında tek hanenin görülebileceğini söyledi. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcı Enver Erkan da enflasyondaki düşüşün temmuzda da devam edeceğini kaydederek, Merkez Bankası'nın piyasa fonlamasını gevşetme olasılığının arttığını vurguladı.Enflasyonun içerisinde ağırlığı en yüksek olan gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki yıllık değişim 8 ay sonra ilk kez düşüşe geçerek yüzde 14.34'e geriledi. Haziranda gıda ve alkolsüz içecekler grubunda işlenmemiş gıda fiyatlarında aylık bazda yüzde 2.47 düşüş oldu. Analistler Gıda Komitesi'nin almış olduğu kararların etkisiyle, fiyatlarda düşüşün devam etmesini bekliyor.Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli: Yüksek ve güçlü büyümeyle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin devam etmesi, ekonomideki rasyonel ve hassas yönetim anlayışının sonucudur.Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Kurda istikrarın sürmesi, gıda fiyatlarına yönelik alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve emtia fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması durumunda TÜFE yıllık artış hızının yüzde 10'nun altında kalması mümkün.