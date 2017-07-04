Kendi isteğiyle ayrılana işsizlik maaşı yok

CHP Milletvekili Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na yönelttiği önergesinde "İşsizlik sigorta fonunda prim ödediği halde kendi isteği ile işten ayrılanların yararlanması için bir düzenleme düşünülmekte midir? İş akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödenerek sürekli çalışılmış olması, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması, sürekli çalışma süresinin deneme süresine indirilmesi ve prim ödemesi halinde belirli düzenleme ile işsizlik fonundan yararlanması için bir çalışmanız var mıdır?" şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Mehmet Müezzinoğlu, "İşsizlik ödeneğine hak kazanılabilme şartlarına haiz olabilmek için ilgili yasa kapsamında hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, prim yatırılmayan bu süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları esas alınır ve 120 gün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz' hususu yer almaktadır" yer almaktadır" dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Müezzinoğlu, Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında belirlenen "İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi" politikası çerçevesinde, İşsizlik Sigortası Fonundan daha fazla işsizin yararlanabilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini de vurguladı.

Gürer, "Hükümet işe giren 'kaç gün çalışacak' demiyor, derhal işsizlik ödeneğini kesiyor sonra mevsimlik ve geçici işçi belli bir süre sonra işten çıkarılıyor, kanun var süresi içinde çalışmadı diye işsizlik fonundan işsiz kalana destek sağlamıyor. Bu bağlamda hükümet samimi ise kanun teklifi de verdim bir ayı dolduran herkes işsizlik fonundan düzenleme ile destek almalıdır" diye konuştu.