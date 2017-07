KOBİ ‘esnek istihdama’ geçti

BUGÜN NELER OLDU

2016'da hayata geçirilen 'esnek istihdam' düzenlemeleri KOBİ'lere enerji kattı. Özellikle büyük şehirlerde KOBİ'lere pratik çözümler getiren sisteme talep her geçen gün artıyor. İşin yoğunluğuna göre de uygulanabilen sistem sayesinde başta sigorta primleri olmak üzere birçok avantaj elde etmek mümkün. Ayrıca iş verimliliğini de önemli ölçüde artıran uygulama özellikle büyük şehirlerde KOBİ'lere ciddi avantajlar getirdi. Kanunla, özel istihdam bürosunun faaliyet alanı genişletilirken uzaktan çalışma kuralları da netleştirildi. Uzaktan çalışma ile işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki görevlerini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi yasal olarak kolaylaştı. Son verilere göre KOBİ'lerde esnek çalışma modeli uygulaması son bir yılda yüzde 76 oranında artış gösterdi. Özellikle istihdam deposu olarak bilinen Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) de bu uygulama yoğun şekilde kullanılıyor.Model sayesinde sayıları 300'e ulaşan OSB'lerdeki istihdam oranı 1.7 milyona ulaştı. Yıl sonu hedefi olarak belirlenen 2 milyon istihdama ulaşan OSB'lerdeki esnek istihdam uygulamaları özellikle İstanbul'daki sanayi sitelerinde yoğunluk gösteriyor. Uygulama kayıt dışı olarak sömürülen milyonlarca çalışana bir güvence sağlarken, KOBİ'ler için eleman sıkıntısını gidermesinde de önemli bir çözüm haline geldi. Uzmanlara göre özellikle evden çalışma modeli de KOBİ'lerin tasarruf amaçlı kullandığı uygulamalar arasına girmeyi başardı. Genellikle beyaz yakalı çalışanlar için uygulanan sistemde mavi yakalıların oranı da hızla artıyor. Özellikle tekstil sektöründe görülen evde parça başı iş yaptırma sisteminde de sosyal güvence zorunlu hale geldi. KOBİ'lere getirilen sigorta avantajının yanı sıra çalışanlara da emeklilik hakkından ücret güvencesine kadar birçok hak sağlandı. Bu konuda denetimi, özel istihdam büroları yapıyor. Sisteme uymayan işverenlere ciddi para cezaları kesiliyor.kurucu ortağı ve CEO'su Alp Sezginsoy, bu konuda sessiz bir devrimin eşiğinde olduğumuzu söyledi. Esnek işgücü çalışma modelinin artık her sektörü etkilediğini belirten Sezginsoy, "Yeni modelde bilgi paylaşımının demokratikleştiği, her firmanın dünyanın en iyi uzmanlığına hızla erişebildiği ve böylece hedeflerine daha hızlı ulaşabildiği bir döneme giriyoruz" dedi. Sezginsoy, KOBİ'lere şu tavsiyelerde bulundu: "Gelişmiş ülkelerde firmalar bünyelerinde olmayan uzmanlık kaynaklarına ihtiyacı olduğu anda erişebiliyor ve bu kişilerle proje bazlı çalışabiliyor. Esnek işgücü çalışma modeli, hem şirketler hem de profesyonellerin kazandığı, daha verimli ve sürdürülebilir bir model olduğu için büyük kabul görüyor. Önümüzdeki 20 yıla nasıl ki Endüstri 4.0 devriminin damga vurmasını bekliyorsak, bu yapısal dönüşümün ayrılmaz bir parçası da esnek işgücü olacak."