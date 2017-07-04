Sakaryalı market zinciri sahibi FETÖ'den tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ö. Marketler Zincirinin sahibi Ertuğrul Ö. ve Ertan Ö. gözaltına alındı. Ertan Ö. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, Ertuğrul Ö. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÜÇ KİŞİLİK KAYYUM HEYETİ

Aynı zamanda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi de olan Ertuğrul Ö.'nün FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia ediliyor.

TMSF'YE GEÇTİ

Hürriyet'in haberine göre Ertuğrul Ö.'nün sahibi olduğu 12 şubeli market zincirine ise Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliğinde kayyum atandı. Kayyum heyetinde üç kişi yer aldı. Kayyum kararı ile birlikte şirketlerin denetimi TMSF'ye geçti.

Sakarya Pamukovalı Ö. kardeşler 1995 yılında küçük bir bakkal dükkanı ile iş yaşamlarına başlamıştı.