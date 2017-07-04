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THY'den flaş laptop açıklaması
THY'den flaş laptop açıklaması
AA
Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2017
15:08
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ABD'ye uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağının yarından itibaren kaldırılmasıyla bir engelin daha aşılmış olacağını kaydetti.
Ayrıntılar gelecek...
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