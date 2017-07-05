5 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Dün gün içinde 139,4 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 140 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, bugün dolar kurundaki yatay seyre paralel saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 140,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 938 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,27'lik artışın ardından şu dakikalarda yüzde 0,2 kazançla 1.225,9 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftaya yoğun satış baskısıyla başlayan altının ons fiyatının bugün yatay seyrettiğini belirterek, Kuzey Kore'nin dünkü füze denemesinin ardından oluşan jeopolitik risk algısının ons altında yükselişe neden olabileceğini söyledi.

Altının ons fiyatının, ABD piyasalarının dün resmi tatilden dolayı kapalı olması nedeniyle dar bant aralığında işlem gerçekleştirdiğini aktaran Memiş, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile jeopolitik risk algısının fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.