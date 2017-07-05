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5 Temmuz 2017 fiyatları | ve kaç para oldu?

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017 10:43 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 10:56
5 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

fiyatları dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Yatırımcılarının merakla takip ettiği bugün kaç liradan satışa sunulacak? Peki ne kadar? ne kadar? ları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve . İşte 5 Temmuz 2017 altın fiyatları...

Dün gün içinde 139,4 liraya kadar gerileyen , günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 140 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ın gram fiyatı, bugün dolar kurundaki yatay seyre paralel saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 140,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da 230, da 938 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,27'lik artışın ardından şu dakikalarda yüzde 0,2 kazançla 1.225,9 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftaya yoğun satış baskısıyla başlayan altının ons fiyatının bugün yatay seyrettiğini belirterek, Kuzey Kore'nin dünkü füze denemesinin ardından oluşan jeopolitik risk algısının ons altında yükselişe neden olabileceğini söyledi.

Altının ons fiyatının, ABD piyasalarının dün resmi tatilden dolayı kapalı olması nedeniyle dar bant aralığında işlem gerçekleştirdiğini aktaran Memiş, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile jeopolitik risk algısının fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU
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5 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?
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