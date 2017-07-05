İnternetten ev alıp satanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Hükümet, gayrimenkul sektörü ve internetten kiralama, satışlara ilişkin iki önemli adım atıyor. Alım-satımda ortaya çıkan abartılı fiyatlara yeni düzenlemeler geliyor, değerleme sorunu ise çözüme kavuşuyor. Belediyelerdeki rayiç bedel yerine güncel verilerin yer aldığı arsa-konut değerleri sisteme girilerek her ilçe, ilin konut değerleri uluslararası kriterlere göre yeniden belirlenecek. Elektronik ortamda gayrimenkul alım, satım, kiralama işlemlerine de çifte denetim geliyor. Maliye yaklaşık 200 kişilik ekiple sektördeki alım-satımlarını takip edecek. İnternetten konut satan siteler resen vergi mükellefi yapılacak.