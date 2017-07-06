Binlerce işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı

Mahmut Arslan'ın katılımı ile düzenlenen "toplu iş sözleşmesi" imza töreni, Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, imza töreninde konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Yaklaşık 2 ayı bulan bir süre kamu çalışanları toplu çerçeve sözleşmesi ile ilgili bir çalışma dönemimiz oldu. Pazartesi günü çerçeve sözleşmeyi Başbakanımızın huzurunda onların da katılımı ile tamamlamıştık. Burada özellikle aylık geliri düşük olan veya 3 bin TL'nin altında olan çalışanlarımız ile ilgili ciddi düzeyde fedakarlık yapan veya iyileştirme için gayret gösteren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürdük" ifadelerini kullandı.

"TAŞERON İŞÇİLERİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİ DE İMZALAMAK İSTİYORUZ"



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise söz konusu sözleşmeye ilişkin, "Toplu iş sözleşmesi, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yaklaşık 41 bin 800 üyesini kapsamaktadır" dedi. Taşeron işçi konusuna da değinen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 2014'den bugüne kadar sonuçlandıramadığımız, yasasını çıkarmamıza rağmen belirsizliklerin devam ettiği taşeron işçi konusu konfederasyonumuzun en önemli gündemi olmaya devam ediyor. Taşeron işçilerin çerçeve sözleşmesini de imzalamak istiyoruz. Taşeron işçilik konusunun nihayete erdirilip kamuda istihdam edilmesi şeklindeki taleplerimizin de önümüzdeki süreçte en üst düzeyde dikkate alınarak, bu konunun da Türkiye'nin çalışma ortamının gündeminden kaldırılmasını istiyoruz. Yine geçici mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin iş ve işletmelerin ihtiyacı doğrultusunda daha da arttırılabileceği üzerinde çalışmıştık. Bu modelin de hayata geçirilmesi için destek bekliyoruz"

5 AYDA BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Müezzinoğlu, istihdam teşviklerine yönelik yürütülen yeni çalışmaya ilişkin soru üzerine, "7 Şubat itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam teşviklerini açıkladığı gün bu istihdam teşviklerinden kimler nasıl yararlanacak diye bir genelge çıkartmıştık. Bu 5 ay zarfında yaklaşık bir milyonun üzerinde, bir milyonu aşan bir rakam, özel sektör tarafından istihdam edildi. Bu rakamı inşallah ayın 15'inden sonra net bir şekilde sizlere ifade edeceğiz." dedi.

Bu rakamı yakalamanın çok büyük bir başarı olduğunun altını çizen Müezzinoğlu, "Bu anlamda çalışmak isteyen kardeşlerimize de iş zemini oluşturan işverenlerimize de milyon kere teşekkür ediyorum çünkü milyon rakamını aştılar. Bu, Türkiye'nin potansiyelidir, dinamiğidir ve Türkiye inşallah istikrarlı ve güvenli bir ortamda büyümesini de gelişmesini de üretimini de ihracatını da istihdamını da artırarak bir yolculuk yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 13'lere çıkan işsizlik oranının önceki aylarda yüzde 11,7'lere gerilediğine işaret eden Müezzinoğlu, "İnşallah bu ayın 14-15'inde yayınlanacak verilerle, bu rakamın 11'in de altında, 10,5 civarlarında olmasını bekliyoruz. Yıl sonu itibarıyla hedefimiz tek haneli rakamlara inmeyi başarmak." şeklinde konuştu.

"2017'DE YENİ İŞ YERİ KURMUŞ OLANLAR BU TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLECEK"

Müezzinoğlu, işverenlerin veya çalışmak isteyen kesimin, istihdam teşviklerinin uygulanmaya başlandığı 5 aylık sürede genelgeden kaynaklanan bazı engelleyici unsurların var olduğunu kendilerine ilettiklerini bildirdi.

Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi 2016 yılı itibarıyla sigortalı çalışanı olmayan, yani 2016 31 Aralık, herhangi bir sigortalı çalışanı yok, 2017'de yeni iş kurmuş. Şimdi 2017'de yeni iş kurmuş olan, artı bir istihdam şeklindeki teşviklerden bugüne kadar yararlanamadı. Artık bu anlamda 2017'de yeni iş yeri kurmuş olanlar bu teşviklerden yararlanabilecek.

Diğer taraftan üç ay sigortasız olma şartı vardı ki istismarlar olabilir diye 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik. Şu anda 'Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engelinin kalmadığını ifade edebilirim."

Müezzinoğlu, bu düzenlemelerle işverenlerin önündeki genelgeden kaynaklanan engellerin neredeyse tamamının ortadan kalktığını aktararak, söz konusu uygulamanın 1 Haziran'da işe girişlerden itibaren geçerli olacağını bildirdi.

Konuşmaların sonunda Bakan Müezzinoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmesini imzaladı.