BKM'den flaş kredi kartı takas komisyonu açıklaması

Konuyla ilgili olarak Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan açıklama şunlar kaydedildi:

Kredi kartı alışveriş takas komisyonları, bankaların kredi kartı ile yapılan ödemeler neticesinde oluşan maliyetlerinin karşılanması amacıyla, kart kabul eden bankadan kart kullanıcısının bankasına ödenen bir maliyet kalemi olup ülkemizde 2005 yılından bu yana Rekabet Kurumu'ndan alınan muafiyete ve onaylanan hesaplama yöntemine göre belirlenmektedir.

Bankalararası Kart Merkezi, kredi kartı takas komisyonunun hesaplanması ile ilgili operasyonel süreci yürütmekte, hesaplamanın yapılması dışında, komisyon oranın artırılması veya azaltılması yönünde herhangi bir insiyatif sahibi olmamaktadır.

Kredi kartı takas komisyon oranı, Rekabet Kurumu tarafından uygun bulunan hesaplama yöntemine göre her ay düzenli olarak hesaplanmakta ve bulunan yeni oranın yürürlükte olan orandan yüzde 5 veya daha fazla sapması durumunda, yürürlükteki oranda değişiklik yapılmaktadır.

YENİ ORAN 1,38

Kredi kartı takas komisyonu 2015 Ekim ayından beri BSMV dahil yüzde 1.27 seviyesini korumakta iken, 2017 Temmuz ayı için yapılan hesaplamalarda, son dönemde fonlama maliyetinde görülen belirgin artışın neticesinde yeni oran BSMV dahil yüzde 1.38 olarak hesaplanmıştır. Yeni oran 7 Temmuz 2017'den itibaren yürürlükte olacaktır.