Kıdem tazminatında ortak akıl devrede

Hükümet, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı
nda ortak akıl ile hareket etme kararı aldı. İşçi ve işveren kesimi mevcut sistemin kalmasını isterken, Üçlü Danışma Kurulu'nda da hükümetin ısrarla altını çizdiği yüzde 70 mutabakat çıkmadı. Türk-İş, TOBB, TİSK, DİSK, Hak-İş kıdemde "hakkaniyet, güvence, şeffaflık, sürdürülebilirlik" olmak üzere dört başlığa ilişkin görüşlerini içeren yazılı metin 13 Temmuz'da Başbakan Binali Yıldırım'a sunacak.
MUTABAKAT ŞART
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu'nda TOBB, Türk-İş, TİSK, Hak-İş, DİSK kıdemde mevcut sistemin korunmasını istedi. Taraflar kıdemde yapılacak değişikliğin verimliliği düşüreceğini, çalışma barışını kaldıracağını savundu. Taraflar, "Mutabakat yoksa yapacak bir şey yok" mesajı verdi. Bunun üzerine Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, taraflardan düzenlemedeki "süreklilik, güvence, şeffaflık, yaygınlaştırma" başlıklarında görüşlerini yazılı olarak istedi. Bakan Müezzinoğlu, SGK'da il müdürleri ile video konferans yoluyla toplantı yaptı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada taraflardan 13 Temmuz'a kadar görüş istediğini söyledi. Müezzinoğlu, "Ortak noktaları bulmaya çalışacağız. Ayın 20'sine doğru, yol haritamızı şekillendireceğiz" dedi.
UZLAŞI SAĞLANIRSA MECLİS'E GETİRİLECEK
Yüzde 70'in üzerinde uzlaşı olması durumunda kararlılıkla işin üzerine gideceklerini ifade eden Müezzinoğlu, "Bunu yakalarsak Meclis'e götürürüz. Bunu bu önümüzdeki 10 gün içinde yakalayabilecek miyiz? İşte onu ayın 13'ünden sonra göreceğiz" yorumunu yaptı.