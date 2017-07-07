25 ürünün ucuzlaması için 20 adım

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, tüketicinin gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi ve enflasyonu tetikleyen fiyatları aşağı çekmek için yeni bir hamleye daha hazırlanıyor. Gıda Komitesi, et ve süt ürünleri başta olmak üzere 25 üründe fiyatların aşağı çekilmesi için üretimden rafa varıncaya kadarki tüm süreçleri kapsayan bir yol haritası hazırladı. Gümrük, dış ticaret tedbirlerinin ardından üretim, dağıtım kanalları başta olmak üzere yeni tedbirler devreye giriyor. Gıda Komitesi'nden bir ekip Hollanda'ya giderek gıda ambalajlama standartları konusunda inceleme yaptı. Üretimden ambalaj kriterlerine kadar alınacak önlemlerle birlikte fiyatların yaklaşık yüzde 45 ucuzlaması bekleniyor. Gıda Komitesi'nce yapılan çalışmaya göre 20 başlıkta atılacak adımlarla gıda ürünleri şöyle ucuzlayacak: