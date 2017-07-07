Türkiye'nin en iyi haber sitesi

nin geleceği İstanbul’da belirlenecek

ANKARA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 7.7.2017
Enerjinin geleceği İstanbul’da belirlenecek
İstanbul önümüzdeki hafta 22. 'ne ev sahipliği yapacak. 9-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek kongreye, 100'ün üzerinde ülkeden 50'ye yakın bakanın yanı sıra şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 5 bin kişinin katılması bekleniyor. Kongre öncesinde ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Twitter hesabından tanıtım filmini paylaştı. Bakan Albayrak, Twitter mesajında "Enerjinin geleceği bir kez daha İstanbul'da belirleniyor. Türkiye sağladığı güven ve istikrarıyla enerjide anahtar rol oynamaya devam ediyor" dedi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı devlet başkanları, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Bahreyn Petrol Bakanı Shaikh Mohamed bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa ve Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan'ın da katılması bekleniyor.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Enerjinin geleceği İstanbul’da belirlenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz