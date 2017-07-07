Trafik sigortasına yeni model

Zorunlu trafik sigortası
nda "Riskli Sigortalılar Havuzu
" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak Başbakanlık'a gönderildi. Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından bazı şirketler hasar riski yüksek araç grupları için poliçe düzenlemekten kaçınıyor. Sorunun çözümü için prim ve hasar tutarlarını tüm şirketlere dağıtacak "Riskli Sigortalılar Havuzu" oluşturulacak. Bu modelde şirketler, kötü sürücüler veya taksi, minibüs, otobüs gibi sürekli trafikte olan araçlara yönelik kesilen poliçelerden aldıkları primleri merkezi bir havuzda toplayacak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan karşılanacak ancak hasar sürecini her şirket kendisi yürütecek. Şirketler havuz modelinde prime ve hasar tutarına belli kurallar dahilinde iştirak edecek. Bu iştirakte şirketlerin son 3 yıldaki pazar payları yüzde 50 oranında dikkate alınacak, kalan yüzde 50 ise şirketler arasında eşit dağıtılacak. Ayrıca, şirketler devrettikleri primden belli bir payı, giderler için komisyon olarak alacak. Bu oran da yüzde 5 olarak belirlendi. Bu havuzu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yönetecek. Büronun işlemlerini Hazine Müsteşarlığı denetleyecek. Havuz kapsamındaki prim ve hasar paylaşımı hesaplamaları 12 Nisan'dan itibaren gerçekleştirilecek.