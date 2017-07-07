Yabancılar Türk şirketlerine 3,1 milyar dolar yatırdı

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında 55 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi 4,5 milyar dolar oldu. Söz konusu işlemlerin yaklaşık yüzde 69'una, yani 3,1 milyar dolarlık kısmına yabancılar imza attı.

AA muhabirinin bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında faaliyet gösteren EY verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında Türkiye'de 55 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti.

55 işlemden 32'sinin değeri açıklanırken, 23 işlemle ilgili finansal bilgiler paylaşılmadı. Değeri açıklananların toplam hacmi 4,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Değeri açıklanan birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam hacmi 2016 yılında 4,6 milyar dolar, 2015'te 10,7 milyar dolar, 2014'te 17,7 milyar dolar, 2013'te 13,7 milyar dolar, 2012'de 23,2 milyar dolar ve 2011'de de 11,5 milyar dolar olmuştu.

TÜRK YATIRIMCILAR 1,4 MİLYAR DOLARLIK İŞLEME İMZA ATTI

EY verilerine göre, yılın ilk yarısında Türk yatırımcılar 26, yabancı yatırımcılar ise 29 işlem gerçekleştirdi.

Bu yılın ocak-haziran dönemindeki işlemlerin 1,4 milyar dolarlık kısmı Türk yatırımcılar, 3,1 milyar dolarlık kısmı ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Türk yatırımcılar 2011'de 5,1 milyar dolar, 2012'de 11,5 milyar dolar, 2013'te 10,4 milyar dolar, 2014'te 13,1 milyar dolar, 2015'te 4,1 milyar dolar, 2016'da 2,1 milyar dolar; yabancı yatırımcılar ise 2011'de 6,4 milyar dolar, 2012'de 11,7 milyar dolar, 2013'te 3,3 milyar dolar, 2014'te 4,6 milyar dolar, 2015'te 6,6 milyar dolar ve 2016'da 2,5 milyar dolarlık işleme imza atmıştı.

EN ÇOK İŞLEM ENERJİ SEKTÖRÜNDE

Birleşme ve satın alma işlemlerinin sektörel dağılımına bakıldığında, enerji 2 milyar 45 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı.

EN BÜYÜK İŞLEMLER

En büyük işlem hacmine sahip ilk üç işlem ise OMV Petrol Ofisi, Garanti Bankası ve Osmangazi Elektrik'in satışı olarak sıralandı.