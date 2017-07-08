Bankalarla mevduat zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yüksek faiz uyarılarının ardından harekete geçildi. Önce Merkez Bankası mevduata yüksek faiz veren bazı bankaların genel müdür yardımcılarını Ankara'da toplantıya çağırdı. Arkasından da Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli banka genel müdürleriyle toplantı yaptı.Dün İstanbul'da gerçekleşen toplantıya BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliği ve banka genel müdürleri katıldı. Toplantıda, bankalardan mevduat faizlerindeki yarışa son vermeleri istendi. Finans sektörünün ucuz para bulmasını sağlayacak destekleyici mekanizmaların devreye girmesi bekleniyor. Bankaların nakit ihtiyaçlarının ucuz fonlarla karşılanması, ticari kredilerde faiz sübvansiyonu gibi iç piyasaları destekleyen adımlar seçenekler arasında yer alıyor. Bankaların maliyetlerini düşüren, sürümden kazanmalarını sağlayan adımlarla faiz yarışı frenlenmiş olacak.Yılbaşında yüzde 11'ler seviyesinde olan ortalama mevduat faiz oranları yüzde 14 seviyelerine, özel koşullarda ve pazarlıklarda da yüzde 15'lere dayandı. Ekonomiyi canlandırmak amacıyla kullandırılan Kredi Garanti Fonu destekli kredilerde bankaların çok yüksek miktarlarda kredi vermesi, finans kurumlarını likidite arayışına yönlendiriyor. Bu durum da mevduat faizinde artışa neden oluyor. Mevduat faizlerinin artması konut faizlerindeki artışları da tetikliyor.SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yüksek faizin üretim, yatırım ve büyümenin önünde engel olduğunu belirterek, "Burada herkes üzerine düşeni yapacak. Mevduat yarışı faizi yükseltiyor. Mevduat kapmak için faiz oranlarının yükseltilmesi sonucu doğacak bir politikaya izin vermeyiz" dedi. Canikli'nin toplantıda mevduat yarışına ilişkin sorunu sektörün çözmesini istediği, aksi takdirde düzenleyici mekanizmaların devreye gireceğini belirttiği öğrenildi.AK Parti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, mevduat faizindeki yarışı eleştirerek, gerektiğinde kamunun müdahale için gerekli enstrümanları olduğunu söyledi. Yılmaz, bankaların faizleri yukarı iten rekabetinin yatırımcıyı da olumsuz etkilediğini söyledi. Yılmaz, "Faizdeki bu artış ekonomik temellerden uzak. Bunun makul seviyeye çekilmesi gerekiyor. Bankalar da buna göre pozisyon almalı. Hükümet sistemin selameti açısından elindeki enstrümanları kullanmaktan çekinmez" diye konuştu.