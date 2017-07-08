Malatya kayısısı dünya markası

Malatya, üç yıldır beklediği Coğrafi İşaret Tescili'ni Avrupa Birliği'nden (AB) aldı. Malatya kayısı
sı Aydın incirinden sonra AB'de tescillenen ikincisinin ise oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Böylece Malatya kayısısı Avrupa pazarında resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak" dedi. Bakan Tüfenkci, tescilin birinci işlevinin koruma, ikinci işlevinin tanıtma ve pazarlama olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Avrupa sınırları içerisinde ihlallere, hatalı ve haksız kullanımlarına karşı koruma sağlanacak. Avrupa sınırları içerisinde Malatya kayısısı adıyla farklı ürünlerin satılması engellenmiş olacak.
Ayrıca tanıtma ve pazarlama işlevi ile coğrafi işaret kriterlerini sağlayan yüksek kaliteli bir ürün olduğu da tescillenmiş oluyor."Malatya'da kayısı ihracatı da yüzleri güldürdü. 2016'da 290 milyon 672 bin 143 dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı. 79 bin 171 ton da kayısı ihraç edildi. Bu oranın yüzde 90'ını Malatya kayısısı karşılıyor. İhraç edilen ülkelerin başında ABD ile AB ülkeleri geliyor.
LİSANSLI DEPOLAR KURULACAK
Coğrafi tescil belgesi ile artacak prestijle kayısının pazar alanı genişleyecek. Gümrük Bakanlığı kayısının yeni pazarlara erişimi için bir çalışma başlatacak. Kayısıya hem iç hem de dış pazarda değer katma amacıyla lisanslı depolar kurulacak. Depolarla birlikte ürün sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilecek. Üreticilere verilecek elektronik ürün senetleri ile de kayısı borsalarda işlem görecek.