Vatandaş çileden çıkmıştı! 800 lira ceza kesildi, çözüldü

Otoyol ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 TL vermek yerine Sirkeci-Harem arabalı vapur hattını kullanarak 17 TL ödeyen ağır vasıta şoförleri İstanbul trafiğini arapsaçına çevirmişti. Kamyon trafiği nedeniyle kilometrelerce sıra oluşması vatandaşları çileden çıkarırken, yapılan şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinlerini kaldırmıştı.

AKŞAM YASAĞI DELDİLER

Yasağın ardından bazı uyanık şoförler denetlemelerin az olduğu akşam saatlerinde arabalı vapurları kullanmaya devam etti. Bunun üzerine arabalı vapur iskelelerinin girişlerine Mobil Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) araçları yerleştirildi. Buna göre azami yüklü ağırlığı 3500 kg'ı geçmeyen N1 sınıfı motorlu taşıtlar hariç N2 ve N3 sınıfı kamyonet ile kamyonlara ceza kesilmeye başlandı. Ceza miktarı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olduğu gibi 800 lira tutuldu. Bu ceza sonrası arabalı vapur hattında kamyon trafiği bir anda kesildi.