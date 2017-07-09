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9 Temmuz 2017 | ne kadar oldu? ?

Giriş Tarihi: 9.7.2017 13:58 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 14:20
9 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın ne kadar?

ndaki düşüş devam ediyor. Yatırımcılarının merakla takip ettiği fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar? 9 Temmuz 2017 ları belli oldu. bugün kaç liradan satışa sunulacak? ne kadar? ? Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte altın fiyatlarında son durum ve . İşte 7 Temmuz 2017 altın fiyatları...

9 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da an itibariyle 141,10 liradan alınırken 141,14 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dolardaki yükselişin ardından 225,80 liradan alınmaya ve 231,44 liradan satılmaya başlandı. Yarım ise 451,60 liradan alınırken 462,89 liradan satılmaya başlandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Çeyrek altın kadar merak edilen ne kadar sorusu da cevabını buldu. 939 liradan alınan Cumhuriyet altını 953 liradan satılıyor. Tam ziynet ise 936,30 liradan alınırken 959,75 liradan alıcı buluyor.

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9 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın ne kadar?
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