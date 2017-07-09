9 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın ne kadar?

9 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da an itibariyle gram altın 141,10 liradan alınırken 141,14 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dolardaki yükselişin ardından Çeyrek altın 225,80 liradan alınmaya ve 231,44 liradan satılmaya başlandı. Yarım altın ise 451,60 liradan alınırken 462,89 liradan satılmaya başlandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Çeyrek altın kadar merak edilen Cumhuriyet altını ne kadar sorusu da cevabını buldu. 939 liradan alınan Cumhuriyet altını 953 liradan satılıyor. Tam ziynet ise 936,30 liradan alınırken 959,75 liradan alıcı buluyor.