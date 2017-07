Enerji devleri Türkiye’ye geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın enerjideki en büyük oyuncuları İstanbul'da bir araya gelecek. Petrol ve doğalgaz ile ilgili yatırımlardan, işbirliklerine, ticaretten gelecek beklentilerine kadar her şeyin tartışılacağı Dünya Petrol Kongresi bugün İstanbul'da başlıyor. Kongre, 13 Temmuz'a kadar sürecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşecek zirveye Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan devlet başkanları da katılacak. Devlet başkanlarının yanı sıra 30'dan fazla bakan da kongrede olacak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da kongre kapsamında İstanbul'a gelecek. Devlet başkanı ve bakanların yanında dünyanın en büyük enerji şirketlerinin CEO'ları da kongre boyunca İstanbul'da olacak.Her üç yılda bir gerçekleşen, petrol ve doğalgaz sektörünün en prestijli organizasyonu olarak tanınan kongre "TurKEY for Energy" mottosuyla gerçekleşecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da katılacağı ve 5 gün sürecek kongrede 5 bin delege ve 20 bin ziyaretçi İstanbul'da ağırlanacak.Kongre kapsamında yapılacak yuvarlak masa toplantıları, çalışma grupları, teknik forumlar ve panellerde, küresel petrol sektörü, petrol ve doğalgaz kaynaklarının geleceği, enerji verimliliğine yönelik küresel politikalar, düşük karbonlu çözümler, altyapı ve yatırım imkânları gibi konular masaya yatırılacak.70 ülkenin üye olduğu Dünya Petrol Konseyi'nin 22. Kongresi'ne 100'den fazla ülkeden 150'den fazla şirketin katılımı bekleniyor. Kongrede enerjinin yanında finans sektörü başta olmak üzere çok sayıda alandan katılımcı da yer alacak. Kongrede Türkiye'nin, küresel enerji politikalarının çatışma değil işbirliklerine, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunması mesajı vereceği de öğrenildi. Türkiye'nin istikrarı, büyüyen ekonomisi, sürdürülebilir enerji politikaları, bölgesel barış ve huzura yaptığı katkılar ile küresel enerji ticareti için "anahtar" rol üstlendiğini vurgulayan "TurKEY for Enerji" "Enerji için anahtar Türkiye" sloganı da kongrede işlenecek.