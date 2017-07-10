İran’a 50 milyar $’lık çıkarma

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Türkiye-İran arasında ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara çıkarılması için ulaştırma, gümrük, bankacılık alanındaki tüm engeller kaldırılıyor. Bunun ilk adımı da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Tahran ziyareti olacak. Tercihli ticarette 265 ürünün listeye alınması, sağlık ve ilaçta yatırım işbirliği, sınır geçişlerinde sorunların anlık çözümü bir sonraki adımlar olacak. Yılsonu itibarıyla serbest ticarete geçişin sağlanması amaçlanıyor.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci İran'a yaptığı ziyarette İran Sanayi ve Maden Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade ve İran İletişim Bakanı Mahmud Vaizi ile bir araya geldi. Zeybekci Tahran'da, dünyada açılacak 20 merkezden biri olan Türkiye Ticaret Merkezi'nin (TTM) açılışını gerçekleştirdi. Görüşmelerde 3 yıl önce imzalanan 125 ürünün olduğu tercihli ticaret anlaşmasına daha çok ürünün dahil edilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Zeybekci, "İki ülke ticareti arasında hiçbir engelin olmasını istemiyoruz. Hedefimiz 50 milyar dolarlık bir ticarete ulaşmak. 3. ülkelerle de ticaret yapmak istiyoruz. Kısa sürede Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sürecine ulaşmak istiyoruz" dedi.Bakan Vaizi de, 26. Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ekimde Tahran'da düzenlenmesi konusunda mutabakata vardıklarını söyledi. Vaizi, "Türkiye Merkez Bankası Başkanı İran'a gelecek. Sorunları sınırda ve yerinde çözmeye karar verdik. Sağlık Bakanlığı ile sağlık ve ilaç ürünleri konusunda Tahran'da bir araya gelme kararı aldık" dedi.