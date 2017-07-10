Mali tatil başladı 25 Temmuz’a dikkat

20 Temmuz'dan sonra ise süre kendiliğinden uzuyor. Bu uzayan süre daha önce 7 gün olarak uygulanıyordu. Ancak son çıkartılan 6661 sayılı yasa ile süre 5 güne çekildi. Bu yüzden birçok işlem için son tarih 25 Temmuz olarak belirleniyor. Vergi beyannamelerinin verilmesi, ödeme işlemleri, uzlaşma talep süreleri, bütün uzlaşmalar, vergi yargısında dava açma süresi, SGK işlemleri, vergi incelemeleri, defter ibrazı, vergi incelemeleri gibi işlemlerle ilgili süreler mali tatil döneminde işletilmiyor.

Verilmesi gereken beyannamelerin süresi 25'ine çekilince ödeme tarihleri de değişmiş oldu. Buna göre KDV, muhtasar, damga vergisi gibi ödemelerin süresi daha önce 30 Temmuz iken şimdi 26 Temmuz mesai saati bitimine kadar geri çekildi.

Yeni düzenleme ayrıca özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisinde malî tatilin uygulanmayacağı hükmünü de getirmiş oldu. Vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün uzamış sayılacak.



ÖRNEK UYGULAMA



Vergi dairesinin 16 Haziran 2017 tarihli ve mükellef (M)'ye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmesi istenilen bilgi isteme talebine ilişkin yazısı, posta idaresince 21 Haziran 2017 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Mükellefe tanınan 30 günlük idari süre, 21 Temmuz 2017 tarihinde bittiğinden ve bu tarih de mali tatil süresinin sona erdiği günü izleyen beş günlük süre içinde yer aldığından, söz konusu süre 25 Temmuz 2017 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir.

BU SÜRELERE DİKKAT!

VergiVerme Tarihi(son gün)Ödeme Tarihi(son gün)

KDV beyannamesi25 Temmuz26 Temmuz

Muhtasar beyannamesi25 Temmuz26 Temmuz

Damga vergisi beyannamesi25 Temmuz26 Temmuz



MALİ TATİLE RASTLAYAN İŞLEMLER



Aylık SGK bildirgesi:...........25 Temmuz

SGK işyeri bildirgesi:.......... Mali tatilin bitiminden itibaren 5 gün içinde

SGK işe giriş bildirgesi :......Mali tatilin bitiminden itibaren 5 gün içinde

SGK işten çıkış bildirgesi: ...Mali tatilin bitiminden itibaren 5 gün içinde