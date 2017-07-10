Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi belli oldu
Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 10.7.2017 14:36Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 14:42
Sözleşmeli öğretmenlik konusunda binlerce kişiyi ilgilendiren son dakika haberi geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz'da, atamalar ise 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.