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Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi belli oldu

Giriş Tarihi: 10.7.2017 14:36 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 14:42
Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi belli oldu

Sözleşmeli öğretmenlik konusunda binlerce kişiyi ilgilendiren son dakika haberi geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz'da, atamalar ise 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

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Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi belli oldu
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