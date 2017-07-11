Anahtar rol üstlendik

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Avrasya ve Ortadoğu'yu birleştiren konumuyla, üretici ve tüketici ülkeleri birbirine bağladığını belirterek, "Stratejik bir konuma sahibiz. Karşılıklı kazan-kazan ilkesine dayalı tüm projelerin doğal müttefiki olmaya devam edeceğiz" dedi. Bölgesel, küresel ve huzur istikrarına katkı yapacak tüm projelere destek verileceğini aktaran Albayrak, Türkiye'nin enerjinin sorunlarının çözülmesinde anahtar bir rol üstlendiğini bunun da devam edeceğini vurguladı.Türkiye'nin son 15 yılda enerjide devrim niteliğinde adımlar attığını belirten Albayrak, kişi başı elektrik talebini OECD ülkeleri arasında en hızlı artıran ülke olduğumuzu anlattı. Bu talebi karşılamak için elektrikteki kurulu gücün neredeyse üç katına çıkarıldığını anımsatan Albayrak, geçen yıl Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin yaklaşık 50 milyar metreküp ve ham petrol ithalatının da yaklaşık 40 milyon tona ulaştığını ifade etti.Akdeniz'deki çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini söyleyen Albayrak, "Karadeniz'e de bu anlamda aynı yoğunlukta eğiliyoruz. Sismik araştırmaların ardından keşif ve sondaj çalışmalarına yoğun bir mesai harcayacağız" dedi.Türkiye'nin depolamada bölgenin en büyüklerinden olacağını söyleyen Albayrak, "Doğalgaz iletim şebekemizin günlük taşıma kapasitesini 190 milyondan 300 milyon metreküpe, takip eden iki yıl içinde de 400 milyon metreküpe çıkaracağız. Yani iki katından fazla artıracağız. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin de kapasitesinin yükseltilmesiyle 2023 yılı itibarıyla 11 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesine ulaşarak bu anlamda bölgedeki en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahip ülkelerden biri olacağız" şeklinde konuştu.Türkiye 'ninenerjide hızlı talep artışı ve ithalat bağımlılığıyla tanımlandığını belirten Albayrak, "Sektörü yönetmek için hızlı ve politik reflekslere, iyi yönetişime, öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveye ve özel sektör yatırımlarının harekete geçirilmesi için düzenlemelere ihtiyaç var. İşte bu nedenle, milli enerji ve maden politikamızı hayata geçirdik" dedi.Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP, TAP, Türk Akımı ve Doğu Akdeniz gazının kaynak çeşitliliği açısından çok önemli projeler olduğunu söyleyen Albayrak, "Bölgesinde tüm jeopolitik gerilim ve zorluklara rağmen Türkiye, şeffaf rekabetçi piyasa yapısıyla yenilenebilir düzenleyici çerçeveyi oluşturmayı başardı, özel sektör yatırımlarını hayata geçirecek adımları attı, atmaya devam edecek" dedi.