Avusturya’ya tepki sert oldu: İzin almayız

385'E

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz anma etkinliği çerçevesinde Viyana ziyaretinin Avusturya makamlarınca engellenmesine tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye'nin Avusturya, Hollanda ve Almanya'da vatandaşlarıyla buluşmasının engellenmesi kabul edilebilir bir tutum değildir" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu ise Avusturya'nın sergilediği tavrın ibret verici olduğunu belirtti. Müftüoğlu, "Ekonomi Bakanımızın yapmayı planladığı ziyaretin engellenmesi, Avusturya'nın demokratik değerlerin savunulmasına yönelik yaklaşımında da samimi olmadığını ortaya koymaktadır" diye konuştu.Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Zeybekci'nin Avusturya Dışişleri ve Ekonomik İşler Bakanları ile yakın gelecekte görüşmeler gerçekleştirilmesi yönünde programı olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, "Bu konu muhataplarımız nezdinde talep haline dönüştürülmemiştir. Karşılıklı görüşme talep edilmesi halinde ise bunun sorun teşkil edeceği, en basit nezaket kuralları gereğince akla dahi gelmemektedir. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek için kimseden izin alınması gibi bir durum asla söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.Türkiyeile İran arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir aşama daha kaydedildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin İran temaslarında indirimli gümrük vergisi uygulamasına 120 ürün daha katılarak, sayı 385'e ulaştı. Zeybekci, eklenen ürünlerin iki ülke için de 60'ar tane olduğunu söyledi.