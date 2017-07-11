BDDK el attı! Yüksek faiz işte böyle inecek...

Ekonomi yönetimi, özellikle Kredi Garanti Fonu için bankalardan 200 milyar liraya yakın kredi çekilmesinin ardından başlayan yüksek mevduat faizini önlemek için çabalarını sürdürüyor. Son olarak geçen hafta cuma günü Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bankacılar bir araya geldi. Toplantıda genel sorunların yanı sıra mevduat faizlerindeki artışlar da konuşuldu. Bankacılar bu konuda tam ne konuşulduğu konusunda sır vermiyor ancak sadece yüksek mevduat faizinin nasıl indirileceğine dair görüş alışverişi olduğunu belirtiyorlar.

BANKALAR KABUL ETMEYECEK

Habertürk'ten Rahim Ak'ın edindiği bilgilere göre mevduat faizinde indirim yüzer gezer diyebileceğimiz hangi bankada yüksek faiz görse oraya giden yaklaşık 50 bin para sahibinin (mudi) yolu kesilerek yapılacak. Bankalar başka bankadan gelip kendisinden yüksek faiz isteyeni kabul etmeyecek.

BDDK YÜKSEK FAİZ İSTEYEN MUDİYİ KABUL EDEN BANKAYI SÖZLÜ OLARAK UYARACAK

Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre şu anda Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda ( BDDK) bu yüksek faiz avcıları tespit ediliyor. Kamu bankaları başta olmak üzere faiz indirimi yapıldığında bu bankalardan kaçan mudilerin diğer bankalara gitmeleri halinde hem Merkez Bankası hem de BDDK'nın yüksek faiz isteyen mudiyi kabul eden bankayı sözlü olarak uyaracağı ifade ediyor. Bankacıların anlattıkları, Başbakan Yardımcısı Canikli ile yapılan toplantıda herhangi bir yasal veya mevzuat zorlaması olmayacağı, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde mevduat faizlerinin aşağı çekilmesi amacının gerçekleştirilmesi için işbirliği yapılması niyetlerinin beyan edildiği yönünde.

ŞİMDİDEN 0.75 PUAN AŞAĞI GELDİ

Cuma günü gerçekleştirilen toplantının ardından dün mevduat faizleri bazı bankalarda 0,50 bazılarında ise 0.75 puan aşağı çekildi bile. Böylece mevduat faizleri yüzde 14,50'den yüzde 13.75'e geriledi.