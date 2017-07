İnsansız otoparkla ihracat rekoru

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'deki KOBİ'lerin başarı öykülerine her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerde fark yaratmaya başlayan şirketler, küresel pazarlarda öne çıkıyor. Bu firmalardan biri olan Parkolay , yakın zamana kadar ithal edilen insansız otomatik otopark sistemlerinde çarkı tersine çevirdi. Alman firmaların tekelinde olan teknolojinin yerli versiyonunu üreten şirket, hem ithalat tekelini kırdı hem de onlarca ülkeye ihracata başladı. İnsansız ve yapay zeka unsurları ile çalışan otoparklarda bir aracı park etmek veya çıkarmak 45 ila 90 saniye sürüyor.Yalova'da kendi Ar-Ge güçleriyle yüzde 100 yerli üretim yaptıklarını söyleyen şirketin kurucusu Müştak Ağrikli, "İnovatif buluşlarımızla dünyada da çok yoğun bir ilgi gördük" dedi. Ağrikli, faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "İzmir'in 280 araçlık, Manisa'nın ise 560 araçlık Manisa tam otomatik otoparkları hayata geçirdik. İran'ın en büyük otomatik otopark işi olan 515 araçlık Farhang, 40 araçlık Madrid Longoria ve 75 araçlık Madrid GranVia projelerine başlandı. Fabrikamız halen üç vardiya çalışıyor. Yatırımlarımız devam ediyor. Bu yılın kapasitesini doldurduk. Avustralya'dan aldığımız siparişleri teslim etmeye başladık. En keyiflisi, şimdiye kadar ithalatçı olduğumuz Almanya'dan sipariş almak. Bu yıl teslim edilmek üzere beş ayrı projeden iş aldık."İnsansız otomatik otopark, küçük alanlardan en yüksek verimi alabilmek için uygulanan bir sistem. Bu sistemde sürücü aracını otoparkın giriş katındaki odalara bırakıyor ve biletini alıyor. Bu aşamadan sonra her şey otomatik olarak gerçekleşiyor. Araç, bir platform üzerinde tamamen otomatik olarak taşınarak uygun kata park ediliyor. Araştırmalara göre uygun bir park yeri arayan sürücülerin trafik sıkışıklığının yüzde 30'una neden oluyor. Sürücü geri geldiğinde ödeme yaparak en fazla 90 saniyede, üstelik aracını çıkış yönüne döndürülmüş olarak teslim alıyor.Tekirdağ'da müstakil bir sanayi odası kurmak üzere yola çıkan sanayiciler, TOBB'dan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na karşı açtıkları davayı da kazandı. Böylece Tekirdağ Sanayi Odası'nın kurulmasının önünde bir engel kalmadı. Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyet Başkanı Ömer Sarıoğlu "Dört yıldır verdiğimiz hukuki mücadelenin sonuna geldik" dedi.Ofislerin tüm ihtiyaçlarını internete taşıyan ofis marketi Ofix. com, KOBİ'ler için tasarruf reçetesi hazırladı. Sınırlı yatırım ve alışkanlık değişiklikleri ile şirketlerin maliyetlerini azaltabileceğini belirten Ofix.com Kurumsal Satış Müdürü Burak Solak, "Mobil çalışmanın desteklenmesi, ofis ortamında başlatılacak bir tasarruf hareketi ile doğru ve ihtiyaca uygun satın alma sistemi kurarak ciddi oranda tasarruf etmek mümkün" dedi.Ambalaj mürekkepleri üreticisi Siegwerk, endüstrideki teknolojik yenilik ve yeni trendleri duyurmak, bu konuda sektör paydaşlarıyla etkileşim sağlamak üzere hayata geçirdiği INKday etkinliğinin 3'üncüsünü gerçekleştirdi. Siegwerk Yönetim Kurulu Üyesi Hugo Noordhoek Hegt ve Siegwerk Türkiye Genel Müdürü Mustafa Güler'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliğin, ambalaj baskısında kullanılmak üzere geliştirilen yeni mürekkep çözümleri sunuldu. Özellikle gıda ambalajında kullanılan ve sağlığa zarar vermeyen yani gıdaya geçmeyen mürekkepler konusunda bilgi verildi.