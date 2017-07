Türkiye enerjinin İpek Yolu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul, dünya enerji devlerine ev sahipliği yapıyor. Dünya Petrol Kongresi İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. "TurKEY for Energy" mottosuyla yapılan kongreye Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan devlet başkanları ile 30'dan fazla bakan ve dünya enerji şirketlerinin CEO'ları katılıyor. Kongrenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanpetrol ve doğalgaz boru hatlarının Türkiye'nin enerji koridoru ve terminali rolünü pekiştireceğini belirterek, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı projelerini başarıyla tamamladık. Yeni projeler arasında ilk önceliğimiz, Güney Gaz Koridoru'dur. Bunun ana unsuru TANAP'tan ilk aşamada Türkiye'ye 6 milyar metreküp, Avrupa'ya 10 milyar metreküp gaz sevk edilecek. Hat önümüzdeki yılın ortasında faaliyete geçecek. Bu hattın devamı niteliğindeki Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı da 2020'de devreye girecek" dedi. Rusya ile yürütülen Türk Akımı projesine de vurgu yapan Erdoğan, "Tüm tarafların 'kazankazan' anlayışıyla hareket etmesi halinde Doğu Akdeniz ve Irak doğalgazı başta olmak üzere yeni projeleri değerlendirmeye de hazırız" mesajı verdi.Son 1-1.5 asırdır güçlü ülke olmanın yolunun enerji kaynaklarına sahip olmaktan geçtiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Var olduğu coğrafyalarda zenginliğin ve refahın kaynağı olması gereken petrol ve doğalgazı ne yazık ki daha çok savaş, kan ve gözyaşı ile birlikte anmak zorunda kaldık. Bu kaynakların insanlığın huzur ve refahına katkı sağlayacak şekilde kullanılması gerektiğini savunuyoruz." Türkiye'nin artık enerji uzmanları tarafından ' enerjinin İpek Yolu ' olarak isimlendirildiğini belirten Erdoğan, "Ülkemiz sahip olduğu imkânlarla, enerjinin ihtilaf değil, barış ve refah kaynağı haline dönüşmesi için gayret gösteriyor" diye konuştu.Enerjisektörüne son bir yılda 6 milyar dolarlık yatırım yapıldığını anlatan Erdoğan, "Yerli kaynaklardan enerji üretimi yüzde 49.3'e ulaştı; bunda yerli kömürün payını yüzde 23'e çıkardık. Yerli kömürün doğa dostu santrallerle ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz" dedi. Önümüzdeki 10 yılda iki kat artacak olan enerji talebini karşılayabilmenin yolunun 2023'e kadar ilave 50 bin megavat kurulu gücü sisteme dahil etmekten geçtiğini anlatan Erdoğan, "6 ana başlıkta politikalar geliştiriyoruz" diye konuştu.Kıbrıs görüşmelerine de değinen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz hafta maalesef büyük bir fırsat kaçırıldı. Bizim yapıcı yaklaşımımıza rağmen, Rum tarafının olumsuz tavrı sebebiyle adadaki anlaşmazlıkların çözümsüz kalmasından üzüntü duyuyoruz. Tarafların tutumları ortadayken kimi enerji şirketlerinin Rum kesiminin attığı sorumsuz adımların bir parçası olmaları kesinlikle anlayışla karşılanamaz" dedi.Nükleer enerji konusunda da bilgi veren Erdoğan, "Akkuyu ve Sinop santrallerinin devreye girmesiyle enerji ihtiyacımızın en az yüzde 10'luk kısmını buradan karşılayacağız. Sinop Projesi'nde inşaata en kısa sürede başlamak istiyoruz. Son G20 toplantısında Japonya Başbakanı Abe ile de bunu etraflıca görüştük. Hatta üçüncü bir nükleer güç santrali projesiyle ilgili çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz" dedi.BaşbakanBinali Yıldırım da enerji güvenliğinin ancak birlikte ve tutarlı bir mücadeleyle sağlanabileceğini belirterek, "Enerji alanında aldığımız kararlarda sıfır toplamlı oyun yaklaşımını hiçbir zaman benimsemedik. Her zaman bölgemiz, komşularımızla işbirliği içerisinde 'kazan kazan' yaklaşımını ön plana aldık. Bizim açımızdan enerji bir ihtilaf değil, işbirliği alanıdır" dedi. Türkiye'nin bölgesel işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği projeleri hatırlayan Yıldırım, "Türkiye, enerji geleceğimize bir köprü oluşturmaktadır" diye konuştu.Türkiye'nin, Doğu Akdeniz kaynaklarının Avrupa'ya ulaştırılmasında her zaman yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu dile getiren Yıldırım, Kıbrıs'taki hidrokarbon kaynaklarının her iki tarafa ait olduğunu belirterek, "Türkiye kendisine ait ipso-fakto hakları ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını sonuna kadar koruyacak. Kıbrıs Rum liderliği tek yanlı arama işlemlerine başlamak yerine, yapıcı olmalı" dedi.2023'teenerji sepeti içindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 30 seviyesine ulaştırmayı amaçladıklarını dile getiren Yıldırım, nükleer enerjiyi de sepete dahil edeceklerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' 22. Dünya Petrol Kongresi 'ndeki konuşmasının ardından, Yıldız Sarayı içindeki Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexsandar Vucic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve BP Grup CEO'su Bob Dudley'i kabul etti.