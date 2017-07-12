BDDK bankaları, bankalar borsayı uçurdu

Resmi Gazete'de dün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bankaların sermaye yeterliği üzerinde pozitif bir etki yaratacağı beklentisi Borsa İstanbul'a yeni rekor getirdi. Banka hisseleri öncülüğünde dün Borsa İstanbul günü yüzde 2.06 artışla 103 bin 182 puandan tamamlayarak rekor tazeledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri de 805 milyar liraya yükseldi.Rekorla kapanan Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi ise yüzde 3.87 yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yaptığı değişiklikten en olumlu etkilenmesi beklenen Halk Bankası hisseleri dün yüzde 5.26 yükseliş yaşadı.