Küresel enerji stratejilerinin belirlendiği İstanbul'daki 22. Dünya Petrol Kongresi
'ne enerji diplomasisi damga vurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, dün bütün gün kongreye katılan bakanları kabul etti.
YOĞUN TRAFİK
Bakan Albayrak, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın yanı sıra Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Shri Dharmendra Pradhan, Cezayir Enerji Bakanı Mustapha Guitouni, Mozambik Enerji ve Maden Bakanı Leticia Deusina da Silva Klemens, Yemen Petrol ve Maden Bakanı Sayf Muhsin Al-Sharif, SUZLON Başkanı Tulsi Tanti, Dünya Petrol Konseyi Başkanı Dr. Jozsef Toth, Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol ile görüştü. Edinilen bilgilere göre, ikili görüşmelerde enerji alanındaki işbirlikleri masaya yatırıldı. Bakan Albayrak'ın Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ile görüşmesinde Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santral projelerinin ele alındığı öğrenildi. Öte yandan, Enerji Bakanı Albayrak önceki gece de 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nda akşam yemeği verdi. Albayrak, buradaki konuşmasında "Bugünün oldukça yoğun geçen gündeminden bir an olsun sizleri ayırabilmekti hedefimiz. Umarım İstanbul'da güzel anılar biriktirmişsinizdir. Üç gün daha devam edecek etkinlikte 22. Dünya Petrol Kongresi'nin hepimiz için verimli ve önemli sonuçlar çıkarmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.
4 DİLDE TEŞEKKÜR
Albayrak, kongrenin üç yıl sonra ABD'nin Houston kentinde düzenleneceğini anımsatarak o zamana kadar enerji dostu tartışmaların devam etmesini diledi. Bakan Albayrak, Twitter adresinden de 22. Dünya Petrol Kongresi için İstanbul'a gelen dört devlet başkanına kendi dillerinde teşekkür etti. Albayrak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için yaptığı paylaşımda Azerice, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic için Sırpça, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov için de Bulgarca teşekkür mesajı paylaştı. Albayrak, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya da Arnavutça teşekkür etti.
TVF: PETROKİMYA TESİSİ KURUYORUZ
22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen "Gelecek İçin Yatırım" başlıklı oturumda konuşan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanı Mehmet Bostan, enerji ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli alanlarda yatırım yapmak için hazırlandıklarını belirterek, "Dünyanın önde gelen en büyük varlık fonlarından biriyle beraber yeni nesil petrokimya tesisi kurma projemiz var, bu konuda imza aşamasına geldik" dedi. Bostan, kongre başlığı altında kendilerini ilgilendiren iki konu bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin Türkiye'nin bölgede bir enerji merkezi (hub) niteliği taşıması, diğerinin ise ülkenin uzun dönemli enerji planları olduğunu söyledi.
PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENMİYOR
Uluslararası Enerji Ajansı
(IEA) İcra
Direktörü Fatih
Birol, petrol
fiyatlarının
düşük seviyede
seyretmesinin
Türkiye gibi cari
açığı petrole
bağlı ülkeler
için olumlu
bir durum
oluşturduğunu
belirterek,
"Önümüzdeki
6 ay ile 1 yılda
fiyatlarda
çok ciddi bir
yükselme tahmin
etmiyorum, hali
hazırda piyasada
arz fazlası petrol
bulunuyor ve
hatta bu petrolü
stoklayacak yer
yok" dedi.
KİMLER KATILDI?
Albayrak'ın
verdiği akşam yemeğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Pulitzer ödülü sahibi ve IHS Markit'in Başkan Yardımcısı Daniel Yergin, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, BP Grubu Üst Düzey Yöneticisi Bob Dudley, Dünya Petrol Konseyi Başkanı Jozsef Toth ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.