İş dünyası FETÖ'nün darbe girişimini değerlendirdi

ÇAĞLAR: O GECE TÜRKİYE İÇİN BİR YENİDEN DOĞUŞ DESTANIDIR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, ülke ekonomisinin tamamına vurulmak istenen bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Çağlar, "O gece Türkiye için bir yeniden doğuş destanıdır. Bu süreç ekonomimiz için de büyük bir sınavdı. İş dünyası olarak yekpare, sağlam bir duruşla, biz o sınavı alnımızın akıyla geçtik. Ekonomiye olumsuz etkisi olmamasının en önemli nedeni hükümetin dirayetli tutumudur." dedi.

İTO'nun geçen yıl 35 uluslararası fuara katılım göstererek Türkiye'deki yatırım ortamını dünyanın her köşesinde "canla başla" tanıttığını, böylelikle o hain gecenin ekonomik etkilerini o çeyrekte tamamen sildiklerini belirten Çağlar, şöyle devam etti:

"Bu nedenle sonraki çeyreklerde yeniden büyümeye devam edebildik. Hatta 2017'ye de yüzde 5 gibi gayet yüksek bir oranla başladık. Bu oran bizim için sürpriz değil. Türkiye, bu büyüme rakamlarını geometrik oranda katlayabilecek potansiyele sahip. Bu dış etkiler olmazsa, çevremizdeki jeopolitik karışıklıklar son bulsa, çift haneli büyüme rakamları dahi bu ülke için olağandır."