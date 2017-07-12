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Ekonomi Haberleri
Katar Ekonomi Bakanından flaş açıklama
Katar Ekonomi Bakanından flaş açıklama
Giriş Tarihi: 12.7.2017
10:35
Güncelleme Tarihi: 12.7.2017
10:37
Katar Ekonomi Bakanı "Ambargo uygulayan ülkelerin çekileceği projeler Türk şirketleri için büyük fırsat" dedi
Katar/Al Thani: Katar 2022 için öteleme yok, Türk şirketler çalışmaya devam ediyor. İkili ticaret için deniz, hava yollarının açık olması konusu görüşülecek.
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Katar Ekonomi Bakanından flaş açıklama
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