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Katar Ekonomi Bakanından flaş açıklama

Giriş Tarihi: 12.7.2017 10:35 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 10:37

Katar Ekonomi Bakanı "Ambargo uygulayan ülkelerin çekileceği projeler Türk şirketleri için büyük fırsat" dedi

Katar/Al Thani: Katar 2022 için öteleme yok, Türk şirketler çalışmaya devam ediyor. İkili ticaret için deniz, hava yollarının açık olması konusu görüşülecek.
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Katar Ekonomi Bakanından flaş açıklama
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